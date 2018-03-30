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İzmit Zabıtası duygu sömürüsü yapanlara göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:38 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilenip, vatandaşları rahatsız eden şahıslara göz açtırmıyor.Cami önleri, otobüs durakları, yürüyüş yolu, trafik ışıkları ve semt pazarları başta olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar hakkında yasal işlem yapıyor.

İzmit Zabıtası duygu sömürüsü yapanlara göz açtırmıyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilenip, vatandaşları rahatsız eden şahıslara göz açtırmıyor.
Cami önleri, otobüs durakları, yürüyüş yolu, trafik ışıkları ve semt pazarları başta olmak üzere insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslar hakkında yasal işlem yapıyor. Bir ay içinde 134 dilenci hakkında yasal işlem yapan Zabıta yetkilileri “Kendilerini acındırarak kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren şahıslarla ilgili denetimlerin etkili olmasında vatandaşlarında duyarlılığa çok önemli. Vatandaşlar bu kişilere acıyıp para vermezlerse toplumsal bir sorun haline gelen dilenciliğin de önüne geçilmiş olunur” dedi.

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