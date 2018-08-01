İzmitli askerler: Komutanım acın acımızdır

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli) (DHA)- İZMİT İlçe Jandarma Karakolu'nda görevli jandarmalar, birliklerinde 'Komutanım acın acımızdır' yazılı pankart açıp sosyal medyada paylaşarak, Hakkari’de düzenlenen hain saldırıda eşi ve 10 aylık bebeğini şehit veren Jandarma Astsubay Serkan Karakaya’ya destek verdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 10 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. Hain saldırıda eşi ve bebeğini şehit veren Jandarma Astsubay Serkan Karakaya'ya destek olmak için İzmit İlçe Jandarma Karakolu’nda görevli jandarmalar 'Komutanım acınız acımızdır' yazılı pankart hazırlayarak sosyal medyada paylaştı. İlçe Jandarma ekipleri bu mesaj ile komutanlarının yanlarında olduklarını dile getirdi.
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