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İzmitli çocuklara 12 bin 500 bisiklet dağıtılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:27 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

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