İzmit’te 140 öğrenci daha bisikletini aldı

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan bisiklet dağıtımı projesinde 140 öğrenci daha bisikletini aldı.

İzmit Belediyesi’nin “Haydi Bisikletle Okula” projesi kapmasında binlerce öğrenciye bisiklet dağıtılıyor. 7 yıl önce başlatılan proje kapsamında 70 binden fazla çocuk bisiklet sahibi olacak. Proje kapsamında bu yıl İzmit’te 12 bin 500 öğrenciye bisiklet dağıtılacak. Bisiklet dağıtımları Mayıs ayında tamamlanacak ve öğrencilerin tamamı bisikletlerine kavuşacak. Bisiklet dağıtımları Alikahya bölgesinde bulunan Emek Dayanışma Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ile Fatih İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti. Üç okuldan 140 öğrenciye bisikletleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından teslim edildi.

Bisiklet dağıtımlarına Başkan Doğan’ın yanı sıra belediye meclis üyesi Ersin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Emek Dayanışma Ortaokulu Müdürü İsmail Ünlü, Fatih Ortaokulu Müdürü Murat Hanönü, Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdullah Tileklioğlu, AK Parti İzmit İlçe Yöneticisi Cemil Karaca, mahalle muhtarları, okul aile birlik başkanları, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Okul bahçelerinde düzenlenen törenlerde konuşan Başkan Doğan, “Güzel bir bahar gününde hep birlikte yüzlerimizin güldüğü çok güzel bir dağıtımı yapıyoruz. Bisiklet, 2009 adaylık projemdir. İlk başlarda bu konuya burun kıvıranlar, küçümseyenler oldu. Binlerle başladığımız proje kapsamında şimdiye kadar 70 bin bisiklet dağıttık. Hedefimiz İzmit’te bisiklet girmeyen tek ev bırakmamaktır. İzmit’ten 7 yıl önce ateşini yaktığımız bisiklet projemiz bütün Türkiye’ye örnek oldu. Artık yurdun dört bir yanında öğrencilere bisiklet dağıtılıyor. Sağlıklı yaşam için bisiklete binin. Avrupa’nın birçok ülkesinde araçtan çok bisikletle ulaşım sağlanıyor. Biz de Türkiye’ye model olacak bu projeyi başlattık. Bisiklet projesi önce eğitimle başlıyor. Önce başta çocuklar olmak üzere herkesi bisiklet kullanmayı öğretiyoruz” dedi.

İzmit’te binlerce kişinin bisiklet kullandığını ifade eden Doğan, “Sadece öğrencilere bisiklet vermekle kalmadık öğretmenlerimize de, muhtarlarımıza, imamlarımıza bisiklet verdik. Çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Biz sizleri seviyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Ülkemiz ne badireler geçiriyor. Emperyalistler emellerini Anadolu coğrafyamızda sürdürüyorlar. Her seferinde derslerini alıyorlar ama yine de sürdürüyorlar. Onun için birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bize düşen çok çalışmak ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmektir. Çağdaş dünyayı yakalayıp geçeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.