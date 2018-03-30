HABER

İzmit’te 3 geri dönüşüm konteyneri daha yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı bölgelerine yerleştirilen 3 geri dönüşüm konteyneri yakılarak kullanılamaz hale geldi.İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen geri dönüşüm konteynerlerinden 3’ü daha yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmit’te 3 geri dönüşüm konteyneri daha yakıldı

İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı bölgelerine yerleştirilen 3 geri dönüşüm konteyneri yakılarak kullanılamaz hale geldi.
İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı bölgelerine yerleştirilen geri dönüşüm konteynerlerinden 3’ü daha yanarak kullanılamaz hale geldi. Bilinçsiz kullanım ya da kasıt yüzünden 3 geri dönüşüm konteynere daha hurdaya çıkarken, İzmit Belediyesi açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Kağıt, karton gibi geri dönüşümü mümkün atıklar için şehrin çeşitli yerlerine konulan konteynırlara çöp, yanıcı ve delici atıklar atıldığını belirten İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Defalarca geri dönüşüm konteynırlarına başka atık atılmaması konusunda uyarılar yapıyoruz. Buna rağmen bazı kişiler ya kasıtlı olarak ya da bilmeyerek çöp konteynerlerine atılacak atıkları buralara atıyorlar. Geri dönüşüm konteynerleri hiçbir zaman çöp konteyneri değildir. Bir ay içinde geri dönüşüm konteyneri, yanıcı madde atıldığı için kullanılamaz hale geldi” dediler.

Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktıTürkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı
Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

CHP’li vekil Facebook'tan canlı yayın yaparken emojileri açık unutunca olanlar oldu!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

FETÖ'den yakalanan şike davası hakimi Bursa'da yakalandı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Son dakika gelişmesi! Şırnak'ta operasyon başlatıldı!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

KPSS 2018 Sağlık Bakanlığı 9000 personel alımı branş listesi ve kontenjanları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.