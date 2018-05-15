HABER

İzmit'te ABD ve İsrail protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

İZMİT'te, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı 'İşgale karşı ses ver' mitingiyle protesto edildi.

İzmit'te ABD ve İsrail protesto edildi

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı 'İşgale karşı ses ver' mitingiyle protesto edildi.
Anıtpark'ta düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı. Filistin ve Türk bayraklarıyla alana gelenler, İsrail ile ABD'yi protesto etti. 'İşgale karşı ses ver' sloganının atıldığı mitingde konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının yok hükmünde olduğunu söyledi. Eryarsoy, "İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil; açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İzmit'te ABD ve İsrail protesto edildiİzmit'te ABD ve İsrail protesto edildiİzmit'te ABD ve İsrail protesto edildiİzmit'te ABD ve İsrail protesto edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

Netanyahu'dan Erdoğan için skandal sözler!

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.