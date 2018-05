İzmit'te ağaçlar kitap açtı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Yürüyüş Yolu'nda bulunan çınar ağaçlarına yaklaşık 7 bin 500 kitap asıldı. Ağaçlara asılı olan kitaplar 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde toplandı. Kimileri ağaçlara merdiven dayarken, kimileri ise arkadaşlarının sırtına çıkarak kitapları topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 5-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı bugün start aldı. Fuar etkinlikleri kapsamında, İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan çınar ağaçlarına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince gece yaklaşık 7 bin 500 adet dünya klasikleri, roman ve çocuk kitapları asıldı. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Kampüsü içerisine ve Kocaeli'nin ilçelerinde 20 bin kitap ağaç dallarına asıldı. Bu sabah İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ilk kitabı ağacın dalından almasıyla birlikte kitaplar toplanmaya başlandı. Bazı gençler arkadaşlarının sırtına çıkarak çınar ağaçlarındaki kitapları toplarken, bazıları da ağaca merdiven dayayarak kitapları topladı.

'BİZİM AĞAÇLARIMIZ KİTAP AÇIYOR'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kitabı seviyoruz. Geçen hafta kitaba koştuk. Bugün de ağaçlarımız kitap açıyor. Baharda ağaçlar çiçek açar ama bizim ağaçlarımız kitap açıyor. Önemli olan halkımızın ilgisini çekmek ve kitaba olan ilgiyi arttırmak. Bu ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Dedeler, babalar anneler, çocuklar hepimiz buradayız. Herkes buraya kitap toplamaya geldi ve çok güzel bir hatıra oldu. Çocuklarını getiren hemşerilerimiz var o çocuklar bunları unutmayacaklar ve her geçen gün kitaba olan ilgi daha da artacak. Kitap demek medeniyet demek, kitap demek insanlığın gönlünün aydınlanması, beyninin aydınlanması, geçmişi ve bugününü en iyi şekilde değerlendirmesi demek" dedi.

Arkadaşının sırtına çıkarak ağaç dallarından kitap toplayan Samet Musaoğlu, "Ülkemizi sadece okuyanlar ve bilenler kurtarabilir. Okumanın ne kadar faydalı olduğunu bildiğimiz için ve yalnızca eğitimle gelişebileceğimizi düşündüğüm için buraya gelip kitap almak için çaba gösterdim. Arkadaşımın sırtına çıkıp kitabı ağaç dalından aldım. Biraz zor oldu ama değdi" diye konuştu.

Her yıl çınar ağaçlarında açan kitapları almak için geldiğini söyleyen Ceylin Aktan, "Bu sene 3 kitap alabildim. Her yıl katılıyorum. Ağaçların kitap açması olayını çok beğeniyorum. Bu projeyi destekliyorum keşke her ilde olsa bu uygulama. Genelde tarihle ilgili kitaplar tercih ettim. Önümüzdeki yıllarda da kesinlikle katılacağım" dedi.

ÇOCUK EDEBİYATI TEMALI

Kocaeli Kitap Fuarı'nda 470 yayınevi, 650'den fazla söyleşi, panel ve imza etkinliğiyle milyonlarca kitap okurları bekliyor. 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yıl ki teması 'Çocuk Edebiyatı' olarak belirlendi. Çocuk edebiyatı yazarı ve Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olacağı kitap fuarı, 9 gün boyunca 10.30-21.00 saatleri arasında açık kalacak.

YAZARLAR SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİNE KATILACAK

Bu yılki fuara aralarında Kahraman Tazeoğlu, Aşkım Kapışmak, Sinan Yağmur, Süleyman Özışık, Nevzat Tarhan, Hayati İnanç, Ahmet Ümit, Şermin Yaşar, Yusuf Kaplan, Banu Avar, Tarık Tufan, Ahmet Taşgetiren, Buket Uzuner, Ömer Tuğrul İnançer, Mustafa Tatçı, Serdar Tuncer, Sultan Tarlacı, Aret Vartanyan, Sinan Yağmur, Erol Erdoğan, Salih Zengin, Nihat Vuran ve Ayşe Kulin gibi isimlerin yer aldığı yazar, söyleşi ve imza günleriyle katılacak. Ünlü tarihçiler Prof. Dr. İlber Ortaylı, Talha Uğurluel ve Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil gibi isimler de fuarda söyleşiye katılacak. Sunay Akın 'Ey Özgürlük' konulu söyleşiye katılacak ve kitaplarını imzalayacak. Ayrıca yayınevi, stantlar ve sahaflar da fuarda yerini alacak.

