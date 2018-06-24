HABER

İzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

İZMİT'te, seçim sonuçlarını kutlayan AK Partililer ile CHP'li gençler arasında arbede yaşandı.

İzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahale

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, seçim sonuçlarını kutlayan AK Partililer ile CHP'li gençler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı sıkarak müdahalede bulunurken, gazdan etkilenen CHP'lilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
İzmit'te, AK Partililer seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından kutlamalarda bulundu. İddiaya göre, AK Partililer, Hürriyet Caddesi'nde araçlarla konvoy yaparak geçerken cadde üzerindeki CHP İzmit İlçe Başkanlığı'nın önüne çıkan partililerle aralarında sözlü tartışma oldu. AK Partili ve CHP'liler arasında arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı sıktı. Hürriyet Caddesi polis ekipleri tarafından ulaşıma kesildi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe binasına gelerek, bilgi alırken, yetkilileri arayarak önlem alınmasını istedi. Biber gazından etkilenen yaklaşık 15 CHP'liye parti binasına gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Biber gazından etkilenen bazı partililer Seka ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahaleİzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahaleİzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahaleİzmit'te Ak Parti ve CHP'liler arasındaki arbedeye biber gazlı müdahale

PARTNERTatile devamTatile devam
Antalya'da coşkulu seçim sonucu kutlamasıAntalya'da coşkulu seçim sonucu kutlaması
Denizli'de kutlamaların adresi Delikliçınar Meydanı olduDenizli'de kutlamaların adresi Delikliçınar Meydanı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.