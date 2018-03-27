İzmit’te bisiklet dağıtımları devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin öğrenciler için gerçekleştirdiği bisiklet dağıtımı, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Dağan’ın katılımıyla Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanında gerçekleşen törenle devam etti.

İzmit Belediyesi’nin öğrencilere bisiklet dağıtımları devam ediyor. Mayıs sonuna kadar tamamlanması planlanan program çerçevesinde Kocatepe Ortaokulu, Kılıçarslan Ortaokulu, Özel Cebir Koleji ve Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu’ndan 194 öğrenciye bisikletleri teslim edildi. Kuruçeşme Kapalı Pazar Alanındaki törende öğrencilere bisikletlerini İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan teslim etti. Bisiklet dağıtım törenine İzmit belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra, Belediye meclis üyeleri, AK Parti İzmit İlçe yöneticileri ve veliler katıldı.

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, özel devlet okulu ayrımı yapmadan bütün ortaokul öğrencilerine bisiklet verdiklerini belirterek, “15 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde okullarımız, hastanelerimiz, mahallelerimiz, spor tesislerimiz, yollarımız çok daha iyi durumda. Evlatlarımız çok daha iyi yetişiyor. Geleneğini, göreneğini, dinini, değerlerini bilen, atasını sayan ve bilgi teknolojilerinin her şeyini bilen evlatlar yetiştiriyoruz. Kuruçeşme bölgesi de biz göreve geldikten sonra büyük bir değişime sahne oldu. Bizden önce kim bir hizmet yaptıysa Allah onlardan razı olsun. Biz her zaman daha iyisini yapmak için çalışıyoruz, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.