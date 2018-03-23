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İzmit’te bisiklet park alanları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktasına kurulan 165 bisiklet park alanlar, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda arttırılıyor.Bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı İzmit’te, bisiklet park ihtiyacını göz önünde bulunduran İzmit Belediyesi şehrin dört bir yanında bisiklet park yerleri yapılıyor.

İzmit’te bisiklet park alanları artıyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktasına kurulan 165 bisiklet park alanlar, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda arttırılıyor.
Bisiklet kullanımının her geçen gün arttığı İzmit’te, bisiklet park ihtiyacını göz önünde bulunduran İzmit Belediyesi şehrin dört bir yanında bisiklet park yerleri yapılıyor. Yeşilova Mahallesi’nde bulunan Yarbay Refik Cesur Ortaokulu bahçesine de bisiklet park yeri yapıldığını söyleyen yetkililer, “Şehrimizde bisiklet kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bisiklet kullanan vatandaşların bisikletlerini güvenle bırakabilecekleri park yerlerinin sayısını her geçen arttırmaktayız. Halen şehrin 165 noktasında bisiklet park yeri bulunuyor. İhtiyaç duyulan yerler de durak yapmaya devam ediyoruz” dediler.
Özellikle okullardan bisiklet park yeri konusunda yoğun talep geldiğini de ifade eden yetkililer, “Belediye Başkanımızın Türkiye’ye örnek olan öğrenci ve öğretmenlere bisiklet dağıtımları sonrası çok sayıda öğrenci ve öğretmen okula bisikletle gidip gelmeye başladı. Gelen talepleri de dikkate alarak sorumluluk alanımızdaki okul bahçelerine de 74 adet bisiklet park yeri yaptık” şeklinde konuştular.

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