İzmit’te çevre eğitimleri devam ediyor

İzmit Belediyesi 2 ay içerisinde 2 bin 156 öğrenciye çevre eğitimi verdi.

İzmit Belediyesi’nin çevre eğitimleri devam ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince 2 ay içinde 26 okulda 2 bin 156 öğrenciye çevre bilinçlendirme eğitimi verildi. Çevre eğitimlerinin okullar kapanıncaya kadar devam edeceğini kapanıncaya kadar devam edeceğini belirten yetkililer, “Evrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için projeler üretiyoruz. 10 yılı aşkın zamandır öğrencilere çevre bilinçlendirme eğitimi veriyoruz. Şimdiye kadar 80 binden fazla öğrenciye bu eğitimler verildi. Çevre mühendisleri tarafından okullara gidilerek geri dönüşümün önemi anlatılıyor. Öğrenciler de anlatılanları evlerinde anne babalarına aktararak çevre konusunda daha çok kişinin bilinçlenmesi sağlanıyor” dedi.