İzmit'te çocuk istismarı protesto edildi

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kocaelispor taraftar oluşumu Hodri Meydan grubunun çağrısı üzerine toplanan kalabalık, son günlerde artan çocuk istismarlarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın çağrısı üzerine Kent Meydanı’nda bir araya gelindi. Kent meydanından yürüyüşe başlayan grup 'Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz', 'Çocuklar yaşasın, sapıklar ölsün' yazılı pankartlarla Fethiye Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Hodri Meydan taraftar lideri Enver Güler, “Bugün Leyla ve Eylül için buradayız. Bunları yapanları lanetliyoruz. Bu yaşananlar gösteriyor ki toplumda büyük sağlık sorunları olanlar var. Şimdi ise iş birliği yapma zamanıdır. Özellikle ailelere sesleniyorum. Erkek çocuklarına küçük yaştan, ergenlik çağından itibaren cinsel yaşam eğitimi verilmelidir. Bu eğitim verilmelidir ki ilerleyen zamanlar sorunlu biri olmasın. Çocuklarımıza dokunmayın. Akıttığınız her damla gözyaşın hesabı sorulacaktır. Bu namussuzlar kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakacak kadar şerefsizdirler. Bunları beslemeyeceğiz bunların yaşamaya hakkı yok. İdam istiyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.
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