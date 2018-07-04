HABER

İzmit'te çocuk istismarı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 23:51 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Kocaelispor taraftar oluşumu Hodri Meydan grubunun çağrısı üzerine toplanan kalabalık, son günlerde artan çocuk istismarlarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kocaelispor taraftar oluşumu Hodri Meydan grubunun çağrısı üzerine toplanan kalabalık, son günlerde artan çocuk istismarlarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın çağrısı üzerine Kent Meydanı’nda bir araya gelindi. Kent meydanından yürüyüşe başlayan grup 'Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz', 'Çocuklar yaşasın, sapıklar ölsün' yazılı pankartlarla Fethiye Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Hodri Meydan taraftar lideri Enver Güler, “Bugün Leyla ve Eylül için buradayız. Bunları yapanları lanetliyoruz. Bu yaşananlar gösteriyor ki toplumda büyük sağlık sorunları olanlar var. Şimdi ise iş birliği yapma zamanıdır. Özellikle ailelere sesleniyorum. Erkek çocuklarına küçük yaştan, ergenlik çağından itibaren cinsel yaşam eğitimi verilmelidir. Bu eğitim verilmelidir ki ilerleyen zamanlar sorunlu biri olmasın. Çocuklarımıza dokunmayın. Akıttığınız her damla gözyaşın hesabı sorulacaktır. Bu namussuzlar kundaktaki bebeğe bile duygusal olarak bakacak kadar şerefsizdirler. Bunları beslemeyeceğiz bunların yaşamaya hakkı yok. İdam istiyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştıSivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı
Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.