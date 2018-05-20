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İzmit'te genç kız cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

İzmit'te genç kız cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - İzmit Marina mevkisinde deniz kıyısında ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araştırmada, cesedin lise öğrencisi S.A'ya (17) ait olduğu tespit edildi.

Genç kızın ölüm nedeni, aynı hastanede yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

Bu arada genç kızın, sahurda kimseye haber vermeden evden ayrıldığı ve ailesinin de polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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