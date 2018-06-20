KOCAELİ (AA) - İzmit Belediyesi tarafından hizmete alınan "Millet Kıraathanesi"nin tanıtımı yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde açılan, kitaplar, dinlenme alanları ile bilgisayarların bulunduğu ve kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ikram yapılan Millet Kıraathanesi'nin tanıtımında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından İzmit'e yakışır bir Millet Kıraathanesi'ni oluşturduklarını söyledi.

Kıraathanenin içerisinde kitapların, bilgisayarların ve ikramların yapıldığı bir yer olduğunu belirten Doğan, bu tarz projelerin, bilgili, donanımlı nesillerin oluşmasına vesile olduğunu ifade etti.

Doğan, kıraathane kültürünün geleneksel değerlere dayandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buranın oyun ve eğlence yeri olduğunu söyleyenler yanılıyorlar. Kıraathane, içerisinde bilginin, donanımın arttırılmasına yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı, gerektiğinde oranın bilge sohbetlerin yapıldığı, gerektiğinde de gençlerimizin bilgisayarlarıyla derslerini yapıp buranın imkanları kullandığı yer. Gençlerimiz burada her türlü desteği alacaktır. Millet kıraathanemiz, aslında toplumumuzun omurgasını oluşturan ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet edecek bir yerdir."