İzmit'te ormanlık alana yapılacak atık yakma tesisine tepki

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Umuttepe Orman Depo Alanı bölgesinde yapımı planlanan evsel atık yakma ve enerji üretim tesisine, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı tepki gösterdi. Sait Ağdacı, "10 binin üzerinde ağaç kesilecek. Burası Kocaeli'nin son kalan ciğerleri ve bizim başka yeşil alanımız yok. Ciğerlerimizi yok ediyorlar" dedi.

İzmit'te 1996 yılından bu yana faaliyette olan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Tesisi (İZAYDAŞ) ve Dilovası ilçelerinde bulunan evsel atık depolama sahalarının dolması nedeniyle il genelinde faaliyet gösterecek bir evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi ihtiyacı ortaya çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan tesisin Umuttepe Orman Depo Alanı bölgesinde kurulmasına karar verildi. Tesis için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporları çıkarıldı. 3 Nisan'da, Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından duyurulacak olan yerde, ÇED toplantısının gerçekleştirileceği belirtildi.

'CİĞERLERİMİZİ YOK EDİYORLAR'

Evsel atık yakma ve enerji üretim tesisinin yapılması için belirlenen yere Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, tepki gösterdi. Tesisin yapılacağı noktada yok edilecek olan ormanların bir daha geri döndürülemeyeceğini belirten Sait Ağdacı, şunları söyledi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı şekilde Umuttepe Orman Depo Alanı bölgesinde, evsel atık tesisi veya halk tabiriyle çöp yakma tesisinin yapılması planlanıyor. Burası 20.49 hektarlık bir alan. Bizim burada yapılmasına karşı çıkmamızın sebebi ise bu kadar büyük bir alanda ağaçların kesilecek olması. Yani 10 binin üzerinde ağaç kesilecek. Burası Kocaeli'nin son kalan ciğerleri ve bizim başka yeşil alanımız yok. Ciğerlerimizi yok ediyorlar. Bu tesis yapıldığı takdirde, emisyon olarak kastetmiyorum, bu tesisin yapılmasıyla beraber katlediyor. Bu bölgenin arka tarafında su kaynakları, İSKİ'nin su havzaları, ayrıca Çenederesi'nin kaynakları var. Hepsinden geçtik, sadece ağaç kesmekle bitmiyor iş. Bunun altında yaşayan canlı bir organizma topluluğu var. Tüm doğa ve ekosistemi kendi elimizle yok etmiş oluyoruz."

'KANUNLARA GÖRE YENİ TESİS İZAYDAŞ SAHASINA YAPILMALI'

Atık yakma tesisi kurulması ile ilgili devletin yönetmeliklerini hatırlatan Ağdacı, "Atık yakma tesislerinin nereye yapılacağına baktığımız zaman; kanunlar ilk olarak, 'Eğer orada başka yakma tesisi varsa oraya yapılır, tesis yoksa sanayi kuruluşlarının olduğu yere yapılır' diyor. Bunun yanında, ulaşımın her daim kolay olması gereken yere yapılır. Altyapısı için yeni masraf gerektirmeyen yere yapılır. Çevresel etkilerine dikkat edilir. 'Su kaynaklarının olmadığı yerlere yapılır' diyor kanunlar. Bu şehirde İZAYDAŞ adı altıda tehlikeli atık yakma tesisi zaten var. Kaldı ki İZAYDAŞ sahasında böyle yeni yapılacak bir tesis için yer de var. Öyle bir yer varken o bölgedeki çevre halkının memnun olmaması nedeniyle yeni çöp tesisinin buraya yapılması planlanıyor" diye konuştu.

Tesisin yapılacağı bölgenin yakınındaki yerleşime de dikkat çeken Sait Ağdacı, "Kocaeli Üniversitesi yerleşkesi var, tıp fakültesi var, hastane var ve öğrenci yurtları var. Civarda köyler de var. Bu tesis yapıldığında birçok konuda mağduriyet getirecek. Onun için biz buna karşıyız" ifadelerini kullandı.

'ORMAN SADECE AĞAÇ DEĞİLDİR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Zengin de tesise karşı çıktı. Dr. Zengin, "Burada ormanı bütünlüğü içerisinde ele alırsak 20.49 hektar cüzi bir rakam. Orman bir ekosistemdir. Ormanı tek ağaç görüp onun yerine biz şu kadar fidan, şu kadar ağaç diktik demek ile telafi etmesi mümkün değil. Orman sadece ağaç değildir. Altında bir santimetreküp toprakta bile binlerce tek hücreli canlı yaşıyor. Tek hücreli canlılar yere düşen organik maddeleri ayrıştırıp azota dönüştürüyor. Bunun yanında yaban hayatı var ve ormanlar buna ev sahipliği yapıyor. Siz şimdi burayı bozduğunuzda nasıl telafi edeceksiniz? Burada endüstriyel plantasyon sahası da var. Şimdi siz burayı yok ediyorsunuz. Burada binlerce yılda oluşmuş orman toprağı söz konusu. Genetik horizonuyla, ölü dokusuyla, humusuyla binlerce yıllık verimli bir toprak deponi sahası haline getirilecek. Bunu yapmak için Kocaeli'nde yer mi kalmadı? Bu doğal plantasyon ormanlarına mı sıra geldi? Yazıktır günahtır. Bu milli servete ihanettir" dedi.

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