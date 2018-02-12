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İzmit'te otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 00:22 | Son Güncelleme

İzmit'te otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Adalet Köprülü Kavşağı'nda, Hasan Fidan (52) idaresindeki 34 KSA 88 plakalı otomobil, orta refüje çarptı.

Otomobilde sıkışan Semiha Fidan (41) yaşamını yitirdi, eşi Hasan Fidan yaralandı.

Yaralı sürücü ile eşinin cesedi, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafedeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından gelen kaza kırım ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Yaralı sürücü Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı, eşinin cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık morguna götürüldü.

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1 ölü 1 yaralı

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