İzmit'te Pişmaniye Festivali

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali'nde kentin en işlek caddesinde pişmaniye çekilerek, vatandaşlara ikram edildi.

Osmanlı döneminde İzmit'te üretilen ve 'saray tatlısı' olarak bilinen pişmaniyenin tanıtılması amacıyla bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Pişmaniye Festivali'nin ilk ayağı geçen hafta sonu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleşti. Festivalin ikinci ayağı ise bugün İzmit Fethiye Caddesi'nde başladı. Düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Fethiye Caddesi üzerinde mehter takımının gösterisiyle pişmaniye çekimleri yapıldı. Pişmaniye ustaları tarafından dev tepsilerde çekilen pişmaniye vatandaşlara ikram edildi. Daha sonra İzmit Belediyesi önüne yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte sırasında yol boyunca vatandaşlara pişmaniye dağıtıldı.

İzmit Belediyesi önünde konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut amaçlarının İzmit'in ve pişmaniyesinin tanıtılması olduğunu, pişmaniye festivallerini her sene farklı bir şehirde yaparak İzmit'in tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

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