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İzmit’te sanat sokaklara doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:37 | Son Güncelleme

İzmit’te Dünya Sanat Günü düzenlenen farklı etkinlikler ile kutlandı.Dünya Sanat Günü, İzmit Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Kocaeli Sanat Evi Derneği, İZMEK ile Mardin Kızıltepe’den misafir olarak gelen kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle kutlandı.

İzmit’te sanat sokaklara doldu

İzmit’te Dünya Sanat Günü düzenlenen farklı etkinlikler ile kutlandı.
Dünya Sanat Günü, İzmit Belediyesi öncülüğünde Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Kocaeli Sanat Evi Derneği, İZMEK ile Mardin Kızıltepe’den misafir olarak gelen kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik kapsamında farklı sanat ekinlikleri yapıldı.
Festival havasında geçen programa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, AK Parti İzmit İlçe yöneticileri, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikteki konuşmasında sanatın insan yaşamına değer kattığını belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “İzmit’e ve İzmit halkına sanat yakışıyor. Sanat insan yaşamına kalite, huzur ve insan ilişkilerine de sıcaklık katan bir kavramdır. İzmit Belediyesi olarak Güzel Sanatlar Fakültemiz ile işbirliği içerisinde 9 yıldır bir çalışma yapıyoruz. Dünya Sanat Günü kapsamında böyle güzel bir etkinlik düzenledik Etkinliğimize kayyum danışmanlığı yaptığım belediyeler de katılıyor. Mardin’den de misafirlerimiz var. Kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.
Baharla birlikte sanatsal faaliyetlerin daha yoğun yaşanacağına vurgu yapan Doğan, “İzmit Belediyesi Türkiye’nin ve gönül coğrafyamızın belediyesi. Biz iyi ve marka bir belediyeyiz. Paramızı zamanımızı, milletimizin emanetlerini çok dikkatli kullanan bir belediyeyiz. Bu yaz baharla birlikte çok daha yoğun özellikle sokakta ki sanatsal faaliyetleri çok daha yoğun hissedeceğiz. Tüm sanatları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmit’te sanat sokaklara doldu

İzmit’te sanat sokaklara doldu

İzmit’te sanat sokaklara doldu

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