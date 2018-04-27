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İzmit'ten "Bosnalı kardeşi" Travnik'e sağlık desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, "kardeş belediye" ilişkisi içinde bulunduğu Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki devlet hastanesinin jinekoloji bölümünü yeniledi

TRAVNİK (AA) - İzmit Belediyesi "kardeş belediye" ilişkisi içinde bulunduğu Bosna Hersek'in Travnik şehrindeki devlet hastanesinin jinekoloji bölümünü yenileyerek hizmete açtı.

Ülkenin orta kesiminde bulunan Travnik'teki devlet hastanesinde, İzmit Belediyesi tarafından yenilenen jinekoloji bölümünün hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç katıldı.

İki belediye arasında mart ayında imzalanan anlaşma kapsamında, Travnik Hastanesinin yenilenen jinekoloji bölümü en modern tıbbi malzemelerle donatıldı.

Travnik Hastanesi Müdürü Mirsad Granov, 300 bin avro değerindeki projenin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizerek, bunun "ihtiyaçtan çok daha fazlası" olduğunu vurguladı.

İzmit ve Travnikli yetkililer ise geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak projeler hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İzmit Belediyesi, daha önce de kardeş şehri Travnik'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmit belediyesi Kadın Doğum Bölümü Nevzat Doğan travnik

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