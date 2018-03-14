İznik Belediyesi’ne araç hibe edildi

Bursa’nın ilçesinde Darka Tatil Köyü tarafından belediyeye araç hibe edildi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ın kurumlarla iş birliği sayesinde alınan hibe araçlara bir yenisi daha eklendi. Darka Tatil Köyü Toplu Yapı yönetimi İznik Belediyesi’ne araç hibe etti. Başkan Osman Sargın, “Kurumumuzun vatandaşlara hizmet sunabilmesi için böyle bir araca ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacımızı karşıladığınız için Darka yönetimine teşekkür ediyorum. Bir insan için en önemli olan şey sağlıktır. Bizler bu aracı ayakta hasta nakli için kullanacağız. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak için kullanacağız. İnşallah bundan sonra da karşılıklı diyaloglarımız ile İznik için farklı çalışmalara da imza atacağız” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan araç İzniklilerin ayakta hasta nakil hizmetlerinde kullanılacak.