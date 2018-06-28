İznik Gölü'nde boğulan genç toprağa verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için kuzenleriyle İznik Gölü'ne girdikten bir süre sonra kaybolan ve 14 saat sonra cesedine ulaşılan üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Millik mevkisinden dün kuzenleriyle birlikte İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan ve 14 saat sonra cesedine ulaşılan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emirhan Beyazıt'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından buradan alınarak Yeniköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Gencin cenazesinin evine getirilişi sırasında annesi Nurdan ile baba Mehmet Beyazıt ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Beyazıt'ın cenazesi Yeniköy Yeni Camisi'ne götürüldü.

Beyazıt'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

