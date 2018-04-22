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İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, "Dünya Balık Göçü Günü"nü İznik Gölü’nde kutladı.İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından "Dünya Balık Göçü Günü" İznik Gölü’nde kutlandı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, "Dünya Balık Göçü Günü"nü İznik Gölü’nde kutladı.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından "Dünya Balık Göçü Günü" İznik Gölü’nde kutlandı. Su Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Meriç Ablay, öğrencileri ile birlikte İznik Gölü’nde balık ağı çekerek gümüş balığı yakaladı. Ablay, "Dünya Balık Göçüne" dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Bugün 52 ülkede yaklaşık 500’ün üzerinde birbirlerine alternatif olan çok sayıda iş yaparak göç gününü kutlamaya çalışıyor. Biz de öğrencilerimizle İznik Göl’ünde Dünya Balık Göçünü kutlamaya çalışıyoruz. İznik Göl’üne derelerden sık sık göç eden balıklarımız var. Bunların göç etmesi bizim için çok önemli. Beslenmesi ve üremeleri için derelerin üst kesimlerine gitmek durumundalar. Fakat yapılan bent ve barajlar, balık göçlerine büyük baskıya sebebiyet veriyor. Bu da doğal olarak bir türün ortadan kalmasına yol açabiliyor. İznik Gölü’nde tarımda kullanılan suyun aşırı miktar da artması, bent ve barajların yapımına başlanması, biyo çeşitlilik üzerinde tehdit oluşturmaya başladı. Kuşkusuz baraj ve bentlerde yapılmalı ama bunlar doğa ile dost olmalı. Hiç bir zaman hiç bir türün ortadan kalkması, hiç bir barajdan az değer taşımıyor. Bizin için önemli olan biyo çeşitliliği korumak ve doğa ile beraber yaşamak. İznik Göl’ün deki biyo çeşitliliği korumak asıl görev olmalı. Bu bir dünya mirası. 52 ülke bugün bunu kutluyor. Ülkemiz de İznik Göl’ü biyo çeşitlilik açısından oldukça zengin bir alan. Bu dünya mirası olarak belki de bin yıllara taşınması lazım. İznik Göl’ünün korunması hem Bursa, hem İstanbul için çok çok önemli. Bu tehditleri kaldırmak kuşkusuz elimizde. Bent ve barajları yaparken, balık göçlerini de düşünerek yaparsak bu mümkün. Mühendislik yaklaşımını biyolojik yaklaşımlarla birleştirip, ben ve barajları buna göre yaparsak göreceksiniz ki, balıklarımız özgürce yüzecektir. Hiç biri ortadan kalkmayacak" dedi.

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

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İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı
2 / 7

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı
3 / 7

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı
4 / 7

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı
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İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı
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İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı
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İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı

İznik Gölü’nde "Dünya Balık Göçü Günü" kutlandı
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