İznik Gölü'nde kaybolan gencin cesedi bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için kuzenleriyle İznik Gölü'ne girdikten bir süre sonra kaybolan 18 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Adil Beyazıt, kuzenleri Emirhan Beyazıt ve Abdullah Küçükoğlu ile Millik mevkisindeki çiftliklerine geldi. Buradaki sandalla göle açılan 3 genç, suya atlayarak yüzmeye başladı. Gençler, sandal rüzgarın etkisiyle bulundukları yerden uzaklaşınca paniğe kapıldı.

Adil Beyazıt, yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, bağrışmaları duyan vatandaşlar ve balıkçılar durumu jandarma ekiplerine haber verdi ve yaklaşık 200 metre açıktaki Abdullah Küçükoğlu'nu tekneye alarak kurtardı.

Küçükoğlu, sahilde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekibince tedbir amacıyla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaybolan üniversite öğrencisi Emirhan Beyazıt'ı bulmak için balıkçıların yanı sıra Bursa ve Yalova Emniyet Müdürlükleri sualtı grup amirliğine bağlı dalgıçlar, İznik Bot Komutanlığı ve Orhangazi Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gölde arama çalışması başlattı.

Hava karardıktan sonra durdurulan çalışmalar 09.30'da yeniden başlatıldı. Ekipler, kaybolduktan 14 saat sonra, 200 metre açıkta, 17 metre derinlikte Emirhan Beyazıt'ın cansız bedenini buldu. Emirhan'ın cenazesi, hastane morguna gönderildi.

Beyazıt'ın cenazesi sudan çıkarılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

