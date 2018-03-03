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İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

İznikli balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı.

İznikli balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı. Bugün “Vira Bismillah” diyerek İznik Gölü’ne açılan balıkçılar, 110 kiloluk dev yayın balığı sürprizi ile karşılaştı.
Balık yasağının kalkması ile birlikte göle ağ atan balıkçılar, akşam saatlerinde bir sürpriz ile karşılaştı. Ağları kayığa çeken balıkçılar, dev yayın balığı ile karşılaştı. Sezonun başından beri ilk kez bu kadar büyük bir balığın yakalandığı öğrenildi. 110 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim boyundaki dev balığın restorana kilosu 30 TL’den 3 bin 300 TL’ye satıldığı öğrenildi.

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

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İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı
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İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı
3 / 6

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı
4 / 6

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı
5 / 6

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı
6 / 6

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı
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