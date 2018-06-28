İznik Gölü'ne 45 bin yavru sazan bırakıldı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik Gölü'ne, çeşitli bölgelerden getirilen 45 bin yavru sazan bırakıldı. Yavru sazanlar, Orhangazi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince gölün iki yakasında, farklı noktalardan göle salındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekiplerince yurt genelindeki tüm iç göllere yavru sazanlar bırakılırken, İznik Gölü’ne de 45 bin yavru sazan salındı. Bakanlık tarafından Antalya'daki özel tesislerde yetiştirilen yavru sazanlar, Orhangazi’ye getirilerek, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Müdürlüğe bağlı ekipler, gölün güney yakasında Narlıca ve Sölöz sahilinde, kuzey yakasında ise Yeniköy ile Üreğil altında toplam 45 bin yavru sazanı göle bıraktı. İlçe müdürlüğü yetkilileri, su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca İznik Gölü’ne tahsis edilen yavru sazanların göle salındığını kaydetti.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, İznik Gölü'ne her yıl yavru sazan bırakıldığını belirterek, "Bu yıl ilk etapta 45 bin adet yavru sazan göle bırakıldı. Geçen yıl 400 bin civarında yavru sazan bırakılmıştı. Bu yıl da dönem dönem bu sayıya ulaşılacağını umuyorum" dedi. Başkan Bektaş, bilinçsiz avlanmaya karşı vatandaşları ve balıkçıları da uyardı.

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