İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

İznik Gölü'nde boğulan Fatma Sayhan ile Vildan Salçın'ın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi'nden alınarak, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatma ve Vildan'ın cenazelerinin, yarın merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

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