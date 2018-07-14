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İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI İznik Gölü'nde boğulan Fatma Sayhan ile Vildan Salçın'ın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi'nden alınarak, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İznik Gölü'ne giren çocuklardan 2'si boğuldu, 6'sı kurtarıldı (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
İznik Gölü'nde boğulan Fatma Sayhan ile Vildan Salçın'ın cenazeleri, Orhangazi Devlet Hastanesi'nden alınarak, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatma ve Vildan'ın cenazelerinin, yarın merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

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