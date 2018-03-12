İznik’in çehresi değişiyor

Bursa’nın İznik ilçesinde sokakların çehresi değişiyor.

İlçenin çocuk parkları ve yeşil alanlarında baharın yaklaşmasıyla çalışmalar hız kazandı. Sargın, Yeşil Cami Mahallesi Boncuk Sokak ve Paşalı Hüseyin Sokak tarafında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaları devam eden yeşil alan çevre düzenlemesi, çocuk parkı ve spor aletleri çalışmalarını yerinde inceledi. Sargın’a Fen İşleri Müdürü İsmail Acar, Özel Kalem Müdürü Engin Semerci ve mahalle halkı eşlik etti. Osman Sargın, “Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak için bir çok nokta da çalışmalarımız hız kazandı. İlçemizin çeşitli yerlerindeki yeşil alanları sağlıklı nesil yetiştirebilmek için düzenliyoruz. İnşallah bu alanların büyük bir kısmı önümüzdeki yaz aylarına hazır olacak. Yaz aylarında çocuklarımız daha güzel ortamlarda oynama şansı yakalayacak. Bu yıl ıhlamur ağaçları dikiyoruz.Temin ettiğimiz 500 adet ıhlamur ağacını ilçemizdeki yeşil alanlara dikerek güzel bir görünüm kazandıracağız” dedi.