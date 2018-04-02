İznik’te elektrik hatları yer altına iniyor

Bursa’nın İznik ilçesinde havaî elektrik hatları yer altına alınıyor.

İlçede elektrik hatları yenilenerek yer altına alınıyor. Çalışmaların devam ettiği Beyler Mahallesi bölgesini yerinde inceleyen İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’a AK Parti İznik Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Erkan da eşlik etti. Çalışmalar hakkında UEDAŞ yetkililerinden bilgi alan Başkan Osman Sargın, yapılan çalışmanın toplam 2 milyon TL’yi bulduğunu dile getirdi. Sargın, “Bildiğiniz üzere elektrik hatlarının yenilenerek yer altına alma çalışmalarımız devam ediyor. 80’li yıllardan kalma ve sürekli kesintiye uğrayan, bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamayan hatları yeniliyoruz. Bu çalışmayı bizler ilçemize talep etmeseydik 2 milyon TL’lik bu yatırım başka bir ilçeye kaydırılacaktı. Gelişen ve değişen dünyaya ilçelerimizi hazırlamak, teknolojik gelişime uyum sağlamak, ilçelerimizi buna göre tasarımlamak vazifemiz. Çalışmaların nisan ayı sonunda bitmesi planlanıyor. Bu süreçte oluşabilecek olumsuzluk ve rahatsızlıklardan dolayın hemşerilerimizden özür diliyoruz” dedi.