İznik’te LPG’li araç yandı

Olay, Yeni Mahalle Yenişehir Kapı Sokakta meydana geldi. Cihan Yakar’ın kullandığı 03 BC 935 plakalı otomobil seyir halindeyken birden alev aldı. Yolun sağına çekip, yanan aracından kendisini can havliyle dışarı atan Yakar, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan LPG’li araca müdahale etti. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından otomobilde ki yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olay da otomobilin motoru tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.