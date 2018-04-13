İznik’te özel ekipler sigara denetiminde

Bursa’nın İznik ilçesinde merkez ve köylerde 4207 sayılı tütün ve tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesi kanunu çerçevesinde çapraz denetim gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı kentlerinde Bursa’ya gelen ve valiliğin verdiği izinle denetim yapan ekipler İznik ilçe merkezinde ve köylerindeki kahvehaneleri ve kapalı mekanları denetledi. Vatandaşla bir araya gelen ekipler sigara ve benzeri tütün mamullerinin zararlarından bahsederek içilmemesi gerektiğini aktardı.

Ekipler yasak olmasına rağmen sigara içilen mekanlara kanunlar çerçevesinde ceza kesti.