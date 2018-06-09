İzocam 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi'nin sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi İzocam’ın sponsorluğunda gerçekleştirildi. İzocam açıklamasına göre, Yapı Fiziği Derneği ve İTÜ Mimarlık Fakültesi iş birliğinde düzenlenen 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi İzocam’ın sponsorluğunda 10-11 Mayıs 2018'de gerçekleştirildi. 3. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi’nde, istenilen nitelikte yapma çevreyi yaratabilmek için ısı, ışık, ses, yangın gibi yapma çevre kontrol sistemlerini; iklimlendirme, aydınlatma, yangın emniyeti gibi yapı servis sistemlerini; enerji denetimi, alternatif enerji kaynakları, sürdürülebilirlik ve su korunumu konularını kapsayan Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü alanında etkili çözümlerin geliştirilmesi konuları ele alındı. Enerji verimliliği konusunu en önemli gündem konusu olarak benimseyen İzocam, her platformda yalıtım-enerji verimliliği-multi konfor evler ilişkisinin altını çiziyor. Yalıtım ile sağlanacak enerji verimliliğinin ülke ekonomisine sağlayacağı büyük katkıya dikkat çeken İzocam en fazla enerji verimliliğine multi konfor binalar ile ulaşıldığını ve kentsel dönüşümün bu çerçevede büyük bir fırsat sunduğu görüşünde.

2017 yılında enerji ham maddeleri ithalatına 37 milyar dolardan fazla ödeme yapan Türkiye’nin son 10 yıldaki enerji ithalatının ülke ekonomisine bedeli 400 milyar doların üzerinde bulunuyor. Tüketilen enerjinin yaklaşık dörtte üçü dışarıdan ithal ediliyor ve enerji ithalatı, dış ticaret açığının en önemli kısmını oluşturuyor. Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve enerjide aşırı dışa bağımlılığı azaltmak açısından binalarda yapılacak enerji tasarrufu büyük önem taşıyor. Doğru malzeme ve uygun kalınlık ile yalıtım yapılan binalar enerji tasarrufu için atılacak en büyük adım ve en yüksek enerji tasarrufunu sağlayan çözüm ise multi konfor binalar. -En yüksek enerji tasarrufu sağlayan çözüm; Multi Konfor Binalar Sıfıra yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran “Multi Konfor Binalar”, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor. Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekanlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar en az yüzde 90 enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltıcı katkılar sağlıyor.