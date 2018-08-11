İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurunun artışına tepki gösterdi.
İzol, birer banknotluktan oluşan toplam 100 doları çakmakla yaktı.
Açıklamasında ABD'ye de tepki gösteren İzol, "Amerika'da olan FETÖ'ye devletin içinde bir paralel yapı oluşturarak ki kanlı bir darbe cüretini gösterecek kadar gözü dönmüş bu canilerin hep dış destekli olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi halkımız gözünü kırpmadan ölüme gittiyse; tank, top dinlemeden tıpkı onun gibi bugün de yapılmak istenen bu yaptırıma, Amerika'ya karşı en başta ben olmakta şartıyla, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi bir kez daha gösterelim. Netice itibariyle bu Türkiye meselesidir, başkanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu süreçte CHP, MHP, HDP’den de aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir" dedi.
Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum