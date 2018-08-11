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İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, kurun yükselmesine bir deste dolar yakarak tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 22:24 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Şubat ayında evlenen ve düğününde dolarların havada uçuştuğu İzol aşiretinden iş adamı Hasan İzol, döviz kurundaki artışa bir deste dolar yakarak tepki gösterdi. İzol'un yaktığı dolarların bir dolarlık banknotlardan oluşan toplam 100 dolar olduğu görüldü.

Şanlıurfa'da iş adamı Hasan İzol, döviz kurunun artışına tepki gösterdi.

İzol, birer banknotluktan oluşan toplam 100 doları çakmakla yaktı.

"BAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKMA ZAMANIDIR"

Açıklamasında ABD'ye de tepki gösteren İzol, "Amerika'da olan FETÖ'ye devletin içinde bir paralel yapı oluşturarak ki kanlı bir darbe cüretini gösterecek kadar gözü dönmüş bu canilerin hep dış destekli olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi halkımız gözünü kırpmadan ölüme gittiyse; tank, top dinlemeden tıpkı onun gibi bugün de yapılmak istenen bu yaptırıma, Amerika'ya karşı en başta ben olmakta şartıyla, hepimiz tüm dünyaya vatanseverliğimizi bir kez daha gösterelim. Netice itibariyle bu Türkiye meselesidir, başkanımıza sahip çıkma zamanıdır. Bu süreçte CHP, MHP, HDP’den de aynı desteği bekliyoruz. Çünkü bu bir memleket meselesidir" dedi.

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