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İZSU’dan Menemen’e 35 milyon liralık yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 10:43 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de dört şantiyede 35 milyon liralık yatırım yaparak pek çok mahallenin yağışlarda yaşadığı sıkıntıyı çözüyor, eskiyen kanal hatlarını yeniliyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İZSU’dan Menemen’e 35 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de dört şantiyede 35 milyon liralık yatırım yaparak pek çok mahallenin yağışlarda yaşadığı sıkıntıyı çözüyor, eskiyen kanal hatlarını yeniliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kentin pek çok noktasında aynı anda onlarca projeyi birlikte yürüten İZSU, Menemen’de de dört şantiyede 35 milyon liralık yatırım yapıyor; 17.5 kilometrelik yağmur suyu ile 47 kilometrelik kanal hattı döşüyor. İlçenin İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerinde yağışlarda yaşanan su taşkınlarını önlemek için 4 milyonluk yatırımla başlattığı 7.8 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlanmak üzere. İZSU, Hatundere Mahallesinde de 4 kilometrelik atık su hattı ile 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeyecek.

Menemen’in her noktasına
Villakent, Kesik, Çavuş ve Musabey ile Foça’nın Kozbeyli, Gerenköy ve Yeniköy yerleşimlerinde sağlıklı çalışmayan kanal alt yapısını yenilemek, su baskınlarına karşı yağmur suyu hattı oluşturmak ve bu bölgedeki evsel atık suları yeni kurulacak arıtma tesisine iletmek amacıyla yeni bir yatırıma başladı. Yaklaşık 14 milyon 500 liralık yatırımla bu bölgelerde 47 kilometrelik atıksu ve 3.5 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturacak olan İZSU, çalışmalarını 2019 yılı mayıs ayında tamamlayacak. Çalışmalarla Menemen’in Kesik, Musabey ve Çavuş mahallelerindeki sağlıksız kanallar yenilenecek ve yağmur suyu hattı oluşturulacak. Villakent ve Maltepe ile Foça’nın Gerenköy, Kozbeyli ve Yeniköy bölgelerinde ise yapımına bu yıl başlanacak Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne bağlantı için bir iletim hattı yapılacak.

Çalışmalar Gerenköy ve Maltepe bölgesinde devam ediyor.
15 milyon liralık yatırımla Emiralem, Yahşelli ve Göktepe yerleşimlerinin sağlıksız kanalları yenilenecek, yağışlı bölgelerde yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla yağmur suyu kanalı imalatı yapılacak. 28.5 kilometrelik atık su ile 5 kilometrelik yağmur suyu hattını içeren çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. İZSU ayrıca Menemen’in Asarlık, Gölcük, İncirlipınar mahallelerine 4 kilometrelik yağmur suyu şebekesi döşemek için ihaleye çıktı. Yatırım önümüzdeki günlerde başlayacak. Seyrek ve Günerli yerleşimlerinde yine yağışlarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, eskiyen kanalları yenilemek amacıyla önümüzdeki hafta ihaleye çıkıyor. İZSU’nun 2004 yılından bu yana son yatırımlarıyla birlikte ilçedeki yatırım tutarı 133 milyona ulaştı.

İZSU’dan Menemen’e 35 milyon liralık yatırım

İZSU’dan Menemen’e 35 milyon liralık yatırım

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