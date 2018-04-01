İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntıyı yaşayan Karabağlar’ın Vatan Mahallesine 4.4 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 2 kilometrelik atık su kanalı döşüyor. Kanal suları ile yağmur sularını ayrı hatlarda toplayacak çalışmalar temmuzda bitecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl Karabağlar’ın Ali Fuat Cebesoy, Barış, Sevgi, Yunus Emre, Adnan Süvari Esenyalı, Maliyeciler ve Yurtoğlu mahallelerinde yağmur suyu hattı oluşturan İZSU, Vatan Mahallesinde de imalat çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Faruk Akar Karasu, Yunus Emre Caddesi ile 9061, 9077, 9089/1, 9105/2, 52/117, 52/172, 9105/4, 52/169, 9105/10, 9105/12, 9115, 9129, 9133, 9166, 9168/2, 9174/1, 9192, 9232, 9242 ve 9300 sokaklara 4.4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. Ayrıca Faruk Akar Karasu Caddesi ile 9077 ve 177/9 sokaklara 2 kilometre uzunluğunda atık su kanalı döşenecek. Faruk Akarsu Caddesi’nde yağmur suyu ve kanal çalışmaları ile 9232 Sokak’ta çalışmalarını sürdüren İZSU, 9242, 9105/2, 9105/4, 9105/10, 177/9 sokaklardaki imalatlarını tamamladı. 5.9 milyon liraya mal olacak yatırım, temmuz ayında tamamlanacak.