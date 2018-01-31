İZTO Meclis Toplantısı

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye ekonomisine etkisine ilişkin, "Ülkemiz ekonomisi için ilk akla gelen soru, 'Zeytin Dalı Harekatı ekonomimizi nasıl etkiler?' oldu. Ama ülkemiz ekonomisi ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Piyasaların tepkisi de olumluydu. Hatta Borsa İstanbul yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırdı." dedi.

Odanın Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Demirtaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması ve sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla başladığını söyledi. Harekatın adından çok şey anlaşıldığını ifade eden Demirtaş, operasyonunun amacının sadece güvenlik değil, bölgeye barış getirmek olduğuna dikkati çekti.

Hükümetin bölgedeki teröristlerin temizlenmesi konusunda çok kararlı olduğunu vurgulayan Demirtaş, dünyanın pek çok ülkesinin de Türkiye'ye hak verdiğini belirtti.

İZTO olarak harekatı sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Demirtaş, "Ülkemiz ekonomisi için ilk akla gelen soru, 'Zeytin Dalı Harekatı ekonomimizi nasıl etkiler?' oldu. Ama ülkemiz ekonomisi ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Piyasaların tepkisi de olumluydu. Hatta Borsa İstanbul yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırdı. Türk lirası dolar karşısında değer kazandı. Büyümede, Çin ve Hindistan'ın bile önüne geçtik. 2018'den de beklentilerimiz büyük." ifadelerini kullandı.