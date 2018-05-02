Caretta carettaların yumurtlama döneminin genellikle mayısta başladığını belirten Kaska, "İlk yuvayı 23 Nisan'da tespit ettik. Geçen yıla göre bir hafta önce gerçekleşti. Şu an İztuzu Plajı'nda yuva sayımız 12'ye yükseldi. Ekiplerimiz koruma ve tespit çalışmalarına gönüllü arkadaşlarımızla devam ediyor." dedi.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Kaska, bir dişi caretta carettanın iki haftada bir olmak üzere sezonda 3 ila 5 yuva yapabildiğini, yuvalamanın ağustos ayına kadar sürdüğünü dile getirdi.

- "Her yuva kafesleniyor"

Yavru çıkışlarının yuvanın oluşturulmasından 50 gün sonra başladığına işaret eden Kaska, şunları söyledi:

"Yavru çıkışları eylül sonlarına kadar devam ediyor. Mayıstan eylül sonuna kadar kumsallarımız deniz kaplumbağaları dolayısıyla koruma altında. İztuzu sahilindeki her yuva kafesleniyor. Böylece yuvaya zarar verebilecek tilki ya da diğer zararlı hayvanlar önleniyor. Kumsaldan en üst sayıda yavruyu denize göndermek için çalışıyoruz."

Prof. Dr. Kaska, deniz kaplumbağalarının yuvalarını merak edenlere, merkezlerindeki örnek modeli gösterdiklerini belirtti.

DEKAMER'in yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda ismini duyurduğunu anlatan Kaska, şöyle devam etti:

"Yaralı ve bakıma muhtaç caretta carettaların bakımında merkezimiz şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Eskiden sadece yuvalar ve yuvadaki carettalar korunuyordu ancak merkezimizde son yıllarda yaralı kaplumbağaların tedavisi de yapılıyor. Bunlardan da iyileşenleri zaman içerisinde tekrar doğal ortamına gönderiyoruz. Biz merkezimizde hem tedavi ediyoruz hem de kumsaldaki kaplumbağaları koruyup denizle buluşturuyoruz. Caretta carettalar en çok olta yutması, misina kesmesi, tekne pervanesi kesmesi ya da sürat motoru çarpması nedeniyle yaralanıyor. Vatandaşların özellikle caretta carettaların yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde daha dikkatli olmalarını istiyoruz.”

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek de yuvalamanın geçen yıla göre bir hafta önce başladığını, tespit edilen yuvaların korumaya alındığını kaydetti.

