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İztuzu "caretta carettalar"la canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Nesli tehlike altında olan caretta carettalar, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu sahiline yumurtalarını bırakmaya başladı - DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Kaska: - "İlk yuvayı 23 Nisan'da tespit ettik. Geçen yıla göre bir hafta önce gerçekleşti. Şu an İztuzu Plajı'nda yuva sayımız 12'ye yükseldi. Çalışmalarımız gönüllü arkadaşlarımız ile devam ediyor" - "Mayıstan eylül sonuna kadar kumsallarımız deniz kaplumbağaları dolayısıyla koruma altında. İztuzu sahilindeki her yuva kafesleniyor. Böylece yuvaya zarar verebilecek tilki ya da diğer zararlı hayvanlar önleniyor"

OSMAN AKÇA - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu sahili, yumurtalarını bırakmaya başlayan caretta carettalar ile canlandı.

Nesli tehlike altında olan caretta carettalar, Dalyan Mahallesindeki İztuzu sahilinde kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara yumurtalarını bırakmaya başladı.

Caretta carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınıyor.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle her yıl kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Caretta carettaların yumurtlama döneminin genellikle mayısta başladığını belirten Kaska, "İlk yuvayı 23 Nisan'da tespit ettik. Geçen yıla göre bir hafta önce gerçekleşti. Şu an İztuzu Plajı'nda yuva sayımız 12'ye yükseldi. Ekiplerimiz koruma ve tespit çalışmalarına gönüllü arkadaşlarımızla devam ediyor." dedi.

Kaska, bir dişi caretta carettanın iki haftada bir olmak üzere sezonda 3 ila 5 yuva yapabildiğini, yuvalamanın ağustos ayına kadar sürdüğünü dile getirdi.

- "Her yuva kafesleniyor"

Yavru çıkışlarının yuvanın oluşturulmasından 50 gün sonra başladığına işaret eden Kaska, şunları söyledi:

"Yavru çıkışları eylül sonlarına kadar devam ediyor. Mayıstan eylül sonuna kadar kumsallarımız deniz kaplumbağaları dolayısıyla koruma altında. İztuzu sahilindeki her yuva kafesleniyor. Böylece yuvaya zarar verebilecek tilki ya da diğer zararlı hayvanlar önleniyor. Kumsaldan en üst sayıda yavruyu denize göndermek için çalışıyoruz."

Prof. Dr. Kaska, deniz kaplumbağalarının yuvalarını merak edenlere, merkezlerindeki örnek modeli gösterdiklerini belirtti.

DEKAMER'in yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda ismini duyurduğunu anlatan Kaska, şöyle devam etti:

"Yaralı ve bakıma muhtaç caretta carettaların bakımında merkezimiz şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Eskiden sadece yuvalar ve yuvadaki carettalar korunuyordu ancak merkezimizde son yıllarda yaralı kaplumbağaların tedavisi de yapılıyor. Bunlardan da iyileşenleri zaman içerisinde tekrar doğal ortamına gönderiyoruz. Biz merkezimizde hem tedavi ediyoruz hem de kumsaldaki kaplumbağaları koruyup denizle buluşturuyoruz. Caretta carettalar en çok olta yutması, misina kesmesi, tekne pervanesi kesmesi ya da sürat motoru çarpması nedeniyle yaralanıyor. Vatandaşların özellikle caretta carettaların yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde daha dikkatli olmalarını istiyoruz.”

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek de yuvalamanın geçen yıla göre bir hafta önce başladığını, tespit edilen yuvaların korumaya alındığını kaydetti.

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