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İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan İsrail'e uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 19:40 | Son Güncelleme

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: "Direniş, halkımıza ve topraklarımıza yönelik herhangi bir siyonist saldırıyı bertaraf etmek için hazır. Direniş, halkımız ve hukuku konusunda gevşeklik göstermeyecek"

Filistin'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'i Filistin'e karşı saldırıda bulunmaması konusunda uyararak, böyle bir eyleme karşılık vermeye hazır olduklarını ve düşmanın bedel ödeyeceğini belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, dün düzenlenen askeri tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Direniş, halkımıza ve topraklarımıza yönelik herhangi bir siyonist saldırıyı bertaraf etmek için hazır. Direniş, halkımız ve hukuku konusunda gevşeklik göstermeyecek." dedi.

Ebu Ubeyde, İsrail'i Filistinlilere yönelik herhangi bir girişimde bulunmaması konusunda uyarıp, bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklarını hatırlatarak, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Filistin halkına sadık kalacağını kaydetti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın dün düzenlediği tatbikatın sona erdiğini söyleyen Ebu Ubeyde, bu tatbikatların siyonist saldırılara karşı ne derece hazır olunduğunun değerlendirilmesi için düzenlendiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, denizden ve havadan bölgeye girişleri püskürtme ve kara harekatlarına karşı koyma gibi durumların tatbikatlarının yapıldığını ve bu sayede Kassam savaşçılarının yüksek seviyedeki yeterliliğinin ve güçlü koordinasyonlarının görüldüğünü ifade etti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yer yüzünde Filistin halkının haklarını ellerinden alacak veya istemediği bir geleceği çizecek güç olmadığını söyledi.

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Filistin Hamas israil İzzeddin el-Kassam Tugayları

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