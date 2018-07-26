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İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan "teyakkuz" hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 07:59 | Son Güncelleme

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, tüm askerlerine teyakkuza geçme talimatı verdi - İzzeddin el-Kassam Tugayları: - "Düşman (İsrail) her gün halkımıza ve mücahitlerimize karşı işlediği suçların bedelini ağır ödeyeceğini bilmelidir"

GAZZE (AA) - Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, tüm askerlerine teyakkuza geçme talimatı verildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri güçlerin hazırlık halinin azami düzeye yükseltildiği ve Tugaylara bağlı tüm askeri unsurlara teyakkuza geçme talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Düşman (İsrail) her gün halkımıza ve mücahitlerimize karşı işlediği suçların bedelini ağır ödeyeceğini bilmelidir." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı, bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu ifade edilmişti.

Hamas ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de daha önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze izzeddin el kassam

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