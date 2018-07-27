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Jacob Zuma 3. kez hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Jacob Zuma 3. kez hakim karşısında

Güney Afrika'da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

İstifa ettiği şubat ayından bu yana üçüncü kez hakim karşısına çıkan ve ilk iki duruşması ertelenen Zuma’nın bu duruşması da kasım ayına ertelendi.

Yolsuzluk, haraç, kara para aklama, dolandırıcılık ve rüşvet almakla suçlanan Zuma’nın avukatları, duruşmada davanın zaman aşımına uğradığını ve mahkemenin siyasi etki altında kalarak bağımsız yargılama yapamadığını öne sürerek davanın düşürülmesini talep etti.

Talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedilen avukatlar, davaya yeni atandıklarını öne sürerek dava üzerine çalışmak ve dosyaya yeni belgeler eklemek için hakimden ek süre istedi.

Dava, 30 Kasım'a erteledi.

Bu arada sabah erken saatlerde mahkeme önünde toplanan binlerce Zuma taraftarı, şarkılar ve sloganlarla eski başkana destek verdi.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu başkanlık görevinden şubatta istifa etmişti.

İstifasının hemen arkasından Zuma'ya yakınlığıyla bilinen kişilere açılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmış, oğlu Duduzane Zuma ise Dubai’ye gitmişti.

İki hafta önce kardeşinin cenazesine katılmak üzere ülkesine döndüğünde tutuklanarak hakim karşısına çıkarılan Duduzane Zuma’nın mahkeme sonrasında davası ertelenmiş ve serbest bırakılmasının ardından tekrar Dubai’ye gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika Jacob Zuma

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