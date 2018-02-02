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Jale İnan 2017 Yılın Kadını Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:18 | Son Güncelleme

- Ödül, dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'e verildi

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) bünyesindeki Antalya Kadın Müzesince "Jale İnan 2017 Yılın Kadını Ödülü", milli sporcu Şahika Ercümen'e takdim edildi.

Muratpaşa ilçesindeki otelde gerçekleştirilen ödül törenine, dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in layık görüldüğü açıklandı. Ercümen'e ödülü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Evrim tarafından verildi.

Ercümen, burada yaptığı konuşmada, elde edilen başarıların böyle ödüllerle taçlandırılmasının kendilerini şevklendirdiğini belirtti.

Ödülü almak için milli takım kampından izin alarak geldiğini ifade eden Ercümen, "Kadının istediği takdirde yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki kadın olarak kendimize inanalım. Bu yıl mayıs ayında bazı projeler yapmayı istiyoruz. Kadınlar yanlış anlaşılıyor ve yanlış davranışlara maruz kalıyorlar. Diğer yandan köpek balıkları da kadınlar gibi şiddete maruz kalıyor. Bu iki konuyu birleştirerek bir proje ortaya koymayı düşünüyoruz. Yapacağımız projelerle kadınların sesini duyurmak istiyoruz. Bunun için son nefesime kadar çalışacağım." diye konuştu.

- "Erkek Feminist olur mu?" söyleşisi

Ödül töreninde ayrıca gazeteci Murat Yetkin'le "Erkek Feminist olur mu?" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Mesleki hayatında yaşadığı bazı olayları anlatan Yetkin, kadınların iş, aile hayatı içinde zor ve eşitsiz koşullarda yaşamasına rağmen ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Aile içinde şiddet konusunda Türkiye'den daha kötü durumda olan Avrupa ülkeleri bulunduğuna dikkati çeken Yetkin, "Avrupa'da yapılan istatistikler ortada. Cinsiyet eşitliği sorunu evrensel bir sorun, bize düşen payı ortaya koyup yüzleşmemiz gerek ve başa çıkmak zorundayız." dedi.

Söyleşinin ardından Antalya Tanıtım VakfıATAV Başkanı Yeliz Gül Ege tarafından Yetkin'e çiçek verildi.

- Prof. Dr. Jale İnan

İstanbul'da 1 Şubat 1914'te doğan arkeolog Jale İnan, uzun yıllar devam eden programlı kazılarda, Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdi. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlayan İnan, tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları da yaptı. İnan, 87 yaşında vefat etti.

(AA)

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