Jandarma, 4 ilçede 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Muradiye, Özalp, Gevaş ve Başkale ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalarda 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan şüpheli minibüs içerisinde bulunan kamyon filtrelerinin arasına zulalanmış vaziyette 7 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirilmiş olup, başka bir şüpheli minibüste ise aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan; Özalp, Gevaş ve Başkale ilçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince devam eden yol emniyet kontrol uygulama noktalarında ise bin 858 paket kaçak sigara olmak üzere toplamda 15 bin 808 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylar hakkında 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldığı belirtildi.
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