Jandarma 500 subay alacak

Jandarma Genel Komutanlığına 430'u sözleşmeli, 70'i muvazzaf olmak üzere 500 subay alınacak.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, subay ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmeli ve muvazzaf subay alınacağı kaydedildi.
Açıklamaya göre, ön başvurular 8 Nisan'a kadar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden e-devlet üzerinden yapılacak.
Ön başvuru yapan adayların KPSS notunun yüzde 70'i ve ALES notunun yüzde 30'u alınarak oluşturulan puana göre, 13 Nisan'a kadar "www.jandarma.gov.tr" internet adresi üzerinden "seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma" duyurusu yapılacak.
Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar, belge inceleme, fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat sınav aşamalarına tabi tutulacak. Bu sınavlarda başarılı olan 430'u sözleşmeli, 70'i (60 pilot, 10 tabip) muvazzaf olmak üzere 500 subay, Jandarma Genel Komutanlığına katılacak.
Komutanlığın sosyal medya hesaplarından da söz konusu alıma ilişkin video paylaşıldı.
"Göklerin Yılmaz Bekçileri" notuyla paylaşılan videoda, Jandarma Havacılık Başkanlığında görevli personelin, uçuş öncesi hazırlık ve uçuş anları yer aldı.
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