Jandarma ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözebaşı Köyünde ikamet eden M.B., isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon kapsamında Balım isimli narkotik köpeğinin de katkılarıyla plastik meyve kasaları arasında 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken M.B., isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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