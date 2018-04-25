HABER

Jandarma ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözebaşı Köyünde ikamet eden M.B., isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamette yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözebaşı Köyünde ikamet eden M.B., isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon kapsamında Balım isimli narkotik köpeğinin de katkılarıyla plastik meyve kasaları arasında 3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken M.B., isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildiTürkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalogCHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.