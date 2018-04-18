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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullarda öğrenci ve velilerine uyuşturucunun zararları hakkında seminer düzenledi.İnsan merkezli ve toplum destekli güvenlik hizmeti anlayışı ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı madde bağımlılığına karşı gencinden yaşlısına seminerler vermeye devam ediyor.

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu semineri

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullarda öğrenci ve velilerine uyuşturucunun zararları hakkında seminer düzenledi.
İnsan merkezli ve toplum destekli güvenlik hizmeti anlayışı ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı madde bağımlılığına karşı gencinden yaşlısına seminerler vermeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesi’nin de katkılarıyla jandarma ekipleri, Karapınar Mahallesi Münevver Özran İlköğretim Okulunda öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Uyuşturucu kullanımını ve satışını asgariye indirmek, huzur ortamının devamlılığını sağlamak maksadıyla başlatılan projeye kapsamında 48 öğrenci ve ailesine uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verildi.

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