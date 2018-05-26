Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Ağrı'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere bölge illerini gezen Orgeneral Çetin, sabah saatlerinde Ağrı Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etmek için Ağrı Valiliğine geldi.

Valilik girişinde Vali Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından karşılanan Orgeneral Çetin daha sonra Valilik binasında şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Çetin daha sonra Vali Elban ile makamında bir süre görüştü.

Çetin, Elban ve beraberindekiler, daha sonra heyetle Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Merkez Cami yanındaki çay bahçesinde bir süre oturan Çetin ve Elban, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Yoğun ilgi gösterilen Çetin ve Elban, bir vatandaşın iftar davetine Çetin'in Ankara'ya gidecek olmasından dolayı katılamayacaklarını ifade etti.

Keyifli geçen sohbetin ardından Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyet, Ankara'ya gitmek üzere Ahmed-i Hani Havalimanı'na hareket etti.

