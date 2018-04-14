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Jandarma Genel Komutanı Çetin, Hakkari'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Birlikleri denetlemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Orgeneral Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ve beraberindeki komutanlar, Fatih Kışlası'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı.

Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, Valiliği ziyaret ederek, Vali Toprak ile görüştü.

Çetin daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Orgeneral Çetin, Vali Toprak ve beraberindekiler esnaf ziyaretinde de bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Çetin, çocuklara hediyeler verdi.

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Hakkari Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin

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