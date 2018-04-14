Jandarma Genel Komutanı Çetin, Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari'de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
Birlikleri denetlemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye gelen Orgeneral Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş ve beraberindeki komutanlar, Fatih Kışlası'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı.
Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, Valiliği ziyaret ederek, Vali Toprak ile görüştü.
Çetin daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.
Orgeneral Çetin, Vali Toprak ve beraberindekiler esnaf ziyaretinde de bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Çetin, çocuklara hediyeler verdi.
Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi
Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası
ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi
Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum