Jandarma Genel Komutanı Çetin Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

MERSİN (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Su'yu makamında ziyaret eden Orgeneral Çetin, ilk olarak şeref defterini imzaladı.

Orgeneral Çetin ile Su daha sonra bir süre sohbet etti. Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Orgeneral Çetin de gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.

Ziyarette, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak da hazır bulundu.