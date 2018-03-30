Jandarma Genel Komutanı Çetin Mersin’de

Bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Mersin’e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Orgeneral Çetin’e, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak eşlik etti.
Valilik Şeref Defteri’nin imzalanmasıyla başlayan ziyarette konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su’ya teşekkür etti.
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