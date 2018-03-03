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Jandarma Genel Komutanı, Müşterek Görev Merkezi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı, Müşterek Görev Merkezi'nde

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.
İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 'Zeytin Dalı Harekâtı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, meskûn mahal operasyonlarını yürüten jandarma ve polis özel harekât timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Burada bulunan jandarma ve polis özel harekâtçılara ve güvenlik görevlilerine hitaben konuşan Orgeneral Çetin, özel harekâtçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrılarak Hatay sınır bölgesine harekât etti.
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